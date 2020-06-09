مي الغيطي تحتفل بتخرجها من الجامعة على «الكنبة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية مي الغيطي بتخرجها من الجامعة في المنزل، بمشاركة أفراد أسرتها واصدقائها «أون لاين»، وحرصت الممثلة الشابة على مشاركة محبيها بصور عفوية من أجواء الاحتفال.

مي نشرت صوراً ظهرت فيها بملابس التخرج، وتحمل فيها الشهادة، معلقة عليها: «بنتخرج من كنبة البيت عادي اهه الحياة بتكم، اربع سنين من المرمطة ما بين الشغل و الدراسة، ٤ كمان (postgrad) انشاءالله و نبقى هرمنا خالص»، كما شكرت الفنانة عائلتها وأصدقائها الذين شاركوها الاحتفال الإلكتروني.

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وفي تصريحات لـET بالعربي، كشفت مي عن تخطيطها لاستكمال الدراسات العليا قائلة: «إحنا في ظروف إستثنائية في العالم ومبسوطة إني قدرت أعمل إحتفال صغير زي ده ومش أول ولا آخر تخرج علشان هكمل دراسات عليا وساعتها هيبقى عندي حفل تخرج بجد».

يُذكر أن مي الغيطي شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل «سلطانة المعز» أمام غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، أحمد ماجد، دينا، محمد لطفي، حسن حسني، وغيرهم، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

من ناحية أخرى، كان فيلم «بنات ثانوي» أحدث ما قدمته مي للسينما، وقد شاركت في بطولته أمام هنادي مهنى، جميلة عوض، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.