إصابة أحد أفراد عائلة الفنان سامي مغاوري بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن كريم مغاوري، نجل الفنان المصري سامي مغاوري، عن وصول فيروس كورونا إلى منزلهم محذرًا متابعيه من الفيروس.

كريم مغاوري، كشف من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، عن إصابة معتز مغاوري، ابن عم والده وأحد المخرجين، في مسرح الشباب بفيروس كورونا المستجد.

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و طالب كريم مغاوري، متابعيه بالدعاء لمعتز مغاوري، وطلب منهم أخذ الحيطة والحذر لأن المرض أقرب مما نتخيل.

من ناحية أخرى، كان آخر مشاركات سامي مغاوري مسلسل “اللعبة” والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداث العمل في أجواء صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي “مازو”، و”وسيم” حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل “اللعبة” شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.