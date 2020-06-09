بعد أنباء زواجها سرا.. أول صورة لنيللي كريم مع حبيبها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية نيللي كريم مؤخرا على أنباء زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام، الصديق المقرب للفنان عمرو دياب، مؤكدة أنه بالفعل هناك مشروع زواج قائم، لكنه لم يتم حتى الآن أو حتى الارتباط الرسمي.

نيللي كريم فاجأت جمهورها بنشرها أول صورة تجمعها بحبيبها الجديد، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، حيث ظهرت في الصورة وهي ممسكة بيد حبيبها، اثناء تواجدهما على شاطئ البحر، دون أن تكشف عن وجهه.

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وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا عن زواج الفنانة المصرية نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، الصديق المقرب للفنان عمرو دياب، وأنهما احتفلا بزواجهما في عيد الفطر الماضي، في حفل صغير بفيلا العريس في الجونة بحضور عدد من نجوم الفن.

وفي أول تعليق لنيللي كريم، أكدت أنه بالفعل هناك مشروع زواج قائم، لكنه لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي، وشددت، في تصريحاتها لموقع “اليوم السابع”، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، حيث قالت: “والله لما هتجوز هقول، مش هتجوز فى السر والله، دي مش طريقتي خالص”.

وكشفت عدد من المصادر أن نيللي كريم كانت قد تعرفت على رجل الأعمال عمر إسلام في احتفالية خاصة كان يتواجد فيها الفنان المصري عمرو دياب ودينا الشربيني، وبدأت العلاقة منذ ذلك الحين قبل 7 أشهر.

يذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم كانت قد تزوجت مرتين من قبل، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه ابنتين هما: “سيليا وكندة”.