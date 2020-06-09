شاهد.. اطلالة مثيرة للفنانة هيا مرعشلي

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية

خطفت إطلالات هيا مرعشلي الصيفية الأجواء، حيث عكست بوضوح ستايلها الخاص المحب للتحرر والانطلاق، حيث نوعت ما بين الخامات والتصميمات المتنوعة لكي تبدو متجددة في كل إطلالة جديدة.

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وكشفت منشورات هيا مرعشلي عبر انستقرام أن النجمة السورية الشابة تعشق الأزياء المتحررة التي تبرز منحنيات جسمها وقوامها الأنثوي الجذاب، كما تفضل أيضاً الإطلالات الكاجوال الرياضية.

غير أن الفنانة السورية الشابة أظهرت من خلال إطلالاتها المسائية مدى حبها للأناقة والظهور بإطلالة مكتملة تحاكي أنوثتها وجاذبيتها.

وقد خطف فستان هيا مرعشلي الأبيض القصير الأنظار في حفل عيد ميلادها الذي أقيم وسط أجواء عائلية لطيفة، حيث أحدث ضجة بتصميمه الكاشف، حيث وصلت تنورته لمنتصف الفخذين وانتهت بتطريزات يدوية ملفتة، بينما جاء كاشفاً للصدر بقماش الشيفون الشفاف.

ونشرت النجمة السورية بعض المنشورات عبر حسابها على "انستقرام" وجهت من خلالها التحية والشكر لعائلتها ومحبيها على كل الأمنيات الطيبة التي نالتها بسبب احتفالها بعيد ميلادها، كما كشفت عن تلقيها العديد من باقات الزهور من جمهورها.