كارلا حداد تكشف أسباب طلاقها من طونى أبو جودة 

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

عبر حسابها على "انستجرام"، أعلنت الإعلامية والممثلة اللبنانية كارلا حداد انفصالها عن زوجها الفنان طونى أبو جودة، وذلك بعد زواج دام أكثر من 16 عاما، حيث أعلنت كارلا الأمر من خلال تعليق على "انستجرام"، قالت فيه، "رغم انفصالى وطلاقى من طونى أبو جودة يلى حصل باتفاق حضارى بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقا ليا الأساس"



كارلا بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.

وفى عام 2006 قدمت البرنامج الغنائي الضخم يا ليل يا عين مع زوجها طوني أبو جودة، وشاركت فى المسلسل خطايا صغيرة الذى كان نقطة الانطلاقة فى التمثيل عام 2005، وفى 2010 قدمت برنامج حلوة ومرة ثم انتقلت عام 2013 لشاشة MTV اللبنانية لتقدم برنامج رقص النجوم بنسخته العربية لموسمين، وقدمت مع زوجها السابق طوني أبو جودة مسرحيات كوميدية،وفى مارس 2016 بدأت بتقديم برنامج المواهب نجم الكوميديا على قناة الحياة و MTV اللبنانية.