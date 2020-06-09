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شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد استخدام «البلازما» والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
كشفت الفنانة بدرية طلبة، الصديقة المقربة للفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن استقرار الحالة الصحية للأخيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا واستمرار علاجها نحو 10 أيام.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن طلبة قولها: «الحمد لله الفنانة رجاء الجداوي تم شفاؤها بفضل الله من بعد علاج البلازما، وهي الآن بحالة جيدة، وصحتها بخير».
من جانبها، قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، الاثنين، إن والدتها ما زالت في العناية المركزة، موضّحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي... هي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس ألف حمد وشكر لله على كل حال».
وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية محمد رضا، أكد -قبل الأنباء الأخيرة - أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحاً أن «الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر».
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