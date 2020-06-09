كورونا يطارد الفنانين بـ"شائعات الإصابة".. آخرهم شيرين عبدالوهاب

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، طالت شائعات الإصابة به عددا كبيرا من مشاهير الفن في العالم العربي، ما دفعهم إلى أن يسارعوا لنفيها بالتصريحات الصحفية تارة وبنشر فيديوهات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تارة أخرى.

”الخليج 365” ترصد في التقرير التالي أبرز النجوم الذين نفوا إصابتهم بفيروس كورونا..

شيرين عبد الوهاب

تردد مؤخرا أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنها توجهت لمستشفى قريب من منزلها، وقامت بإجراء مسحة، وأثبت التحليل أنها إيجابية وأنها مصابة بالفيروس.





ونفت شيرين الخبر على الفور، وقالت في تصريحات صحفية إن حالتها الصحية جيدة، ولم تظهر عليها اي أعراض كورونا، ولم تخضع لعمل مسحة كما أشيع عنها.

محمد حماقي

بعد انتشار فيروس كورونا في مصر، انتشر خبر يؤكد أن الفيروس طال المطرب محمد حماقي وأن حالته خطيرة، واستقبل "حماقي" الخبر بدهشة شديدة لاسيما أنه تلقى سيلا من المكالمات التليفونية من محبيه في مصر والعالم العربي بهدف الاطمئنان عليه.

ولم يجد حماقي أفضل من الظهور بنفسه في مقطع فيديو، قام ببثه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال خلاله "أنا بعمل الفيديو من البيت.. قولت أطلع لكم بنفسي، خاصة أن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل فيروس، وكانت النتيجة إني مصاب بكورونا.. ده مش حقيقي خالص أنا الحمد لله كويس".





عبدالله بوشهري

حالة من الجدل أثيرت حول الممثل الكويتي عبدالله بوشهري بعد انتشار خبر حول حجزه الصحي عقب عودته من إيران، ونفي سريعا الخبر المتداول.

ونشر فيديو عبر حسابه على أنستقرام قال خلاله: "لا تنشغلوا بشائعات تسبب هلعا في البلد، أتمنى أن تدعوا للمصابين بالفيروس الله يشفيهم ويعافينا جميعاً".



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هيفاء وهبي

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يؤكد أن الشركة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قررت وقف التصوير بسبب إصابة بطل العمل بفيروس كورونا.

وعلى الفور قام منتج المسلسل صادق الصباح بنفي الخبر، وقال إن هيفاء بخير وإن التصوير توقف لمدة 9 أيام لأن الحكومة اللبنانية قررت فرض حظر التجوال ومنع التصوير.





وانزعجت هيفاء من الشائعة وغردت ساخرة من مروجيها عبر حسابها على تويتر قائلة: "ممكن اسم المستشفي، بدي اروح أزورها".

حكيم دكار

طالت شائعة الإصابة بفيروس كورونا الفنان الجزائري حكيم دكار وقام بنفيها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: "يقف خلف الشائعات أشخاص يريدون إعطاء الأمر أكثر من أهميته لأسباب ومصالح ذاتية".





نجوم آخرون

وتتسع قائمة النجوم الذين طالتهم شائعة الإصابة بفيروس كورونا لتضم الزعيم عادل إمام والذى نفى الخبر وبرر غيابه عن تكريم المركز الكاثوليكي للسينما بأنه يعاني من نزلة برد عادية، ومحيي إسماعيل الذي توعد مروجي الشائعات باللجوء للقضاء.



