إبنة وحش الشاشة فريد شوقي تعلن إصابتها بكورونا

Jun 09, 2020
أكدت الممثلة رانيا فريد شوقي أن الحالة الصحية لشقيقتها عبير فريد شوقي مستقرة حالياً وذلك بعد اعلان إصابتها بفيروس كورونا.
وأشارت رانيا ان شقيقتها أجرت بعض الفحوصات وتتواجد حاليًا في العزل المنزلي، متمنية لها الشفاء العاجل.
يذكر أن أخر اعمال رانيا رانيا فريد شوقي مسلسل “قوت القلوب” بطولة كل من الممثلين: ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال وغيرهم. إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.
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