بالصورة- كيم كردشيان تحتفل بعيد ميلاد مَلَكِها

Jun 09, 2020
احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان بعيد ميلاد زوجها مغني الراب كانييه وست الـ 43.
ونشرت كيم صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “عيد ميلاد سعيد لملكي”.
وأتى احتفال كانييه ويست بعيد ميلاده هذا العام بعد أيام من اعلان مجلة فوربس دخوله ضمن القائمة السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، حيث احتل المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزي.
كما أن وست هو الموسيقي الأعلى ربحًا يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.
نذكر أن كيم كردشيان كانت قد احتفلت بعيد زواجها السادس كانييه وست وبهذه المناسبة كتبت: “مرت ست سنوات الى الأبد وحتى النهاية معاً”.
نذكر ان كيم وكانييه تزوجا في 24 مايو 2014 ولديهما أربعة أولاد نورث، وسينت، شيكاغو وسالم ويست.
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