نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميا من رجل أعمال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، عبر "فوشيا" خطوبتها رسميًا من رجل الأعمال عمر إسلام، مؤكدة أن الخطوبة تمت أمس الاثنين.

وقالت نيللي كريم، إن الاحتفال بالخطوبة كان عائليا تماما وحضره 4 أفراد من كل عائلة فقط، وأقيمت على إحدى الشواطئ الساحلية.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بتلك الخطوبة، موضحة أنها تأتي بعد قصة حب وتقارب كبير في وجهات النظر.

وأوضحت نيللي كريم أن غالبية المعلومات التي تم تداولها عن رجل الأعمال عمر إسلام مغلوطة، وبينها الحديث عن عُمره.

وكانت فاجأت نيللي كريم جمهورها بنشر مجموعة صور لها تظهر فيها وهي تقضي إجازتها على الشاطئ، من بينها صورة وهي تمسك بيد أحد الرجال دون الكشف عن وجهه.

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وأثارت الصورة فضول الجمهور حول هوية الرجل الذي ظهر معها وطبيعة علاقتهما، خاصة أنهما يقضيان وقتهما على الشاطئ؛ ما يدل على أنهما قد يكونان مرتبطين رسميا.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، وأنجبت من زوجها الأول وهي في سن صغيرة ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وأعلنت انفصالها عنه في عام 2015.

وكانت انتشرت معلومات حول عمر إسلام تشير إلى أنه متزوج ولديه ولدان، كما أنه صديق مقرب من الفنان المصري عمرو دياب، وزوجته السابقة صديقة مقربة من طليقة عمرو دياب زينة عاشور، وأنه تخرج في الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه من 90 متجرا.

ومن المعروف أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ100 وش" إلى جانب الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم، وحقق العمل الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا نسبة نجاح كبيرة.

ويروي المسلسل قصة فتاة تدعى سكر تعمل في النصب، تلتقي بشاب يُدعى عمر يحاول النصب على سكر، ليبدأ الصراع بينهما إلا أنهما يقرران تشكيل عصابة تقوم بالنصب على الأشخاص.