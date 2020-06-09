أبرزها لـ"هنيدي وعز ومكي".. البلاتوهات تستعد لاستقبال 13 فيلمًا رغمًا عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

رغم انتشار وباء كورونا، وحالة الحذر التي تسيطر على عدد كبير من صناع الدراما بشكل عام، إلا أن هناك عدد كبير من الأعمال السينمائية - بعضها جديد والبعض الاَخر يستأنف تصويره- تستعد لدخول البلاتوهات خلال الأسابيع القادمة لسير حركة الإنتاج بشكل عام، والبدء في عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأعمال السينمائية التي تستعد لدخول البلاتوهات..

1- فيلم " النمس والإنس"

بطولة محمد هنيدى، ومنه شلبي، وصابرين، وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وإخراج شريف عرفة.

الفيلم من المقرر تصويره منتصف يونيو، ومن المقرر أن تعقد أسرة الفيلم اجتماعا الأربعاء المقبل، للوقوف على التفاصيل النهائية حول السيناريو.

2- فيلم "كيرة والجن"

من المقرر أن يستـأنف تصوير الفيلم، خلال أيام، وفقًا لتصريح الفنان سيد رجب الذي يشارك بالعمل، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وعدد كبير من النجوم، وقد انتهى مخرجه مروان حامد من تصوير عدد من المشاهد قبل عدة أشهر.

الفيلم درامي تاريخي يدور حول حقب زمنية متنوعة يبرز من خلالها تضحيات المصريين في قرابة مائة عام، حيث يتناول أحداث الماضي بدءاَ من ثورة 1919 حتى عام 1924.

3- فيلم "مفيش مشكلة"

الفيلم بطولة أحمد مكي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومجموعة من الكوميديانات، وإخراج كريم السبكي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بداية الشهر المقبل، بعد أن تم الإنتهاء من كتابة السيناريو خلال الأيام الماضية، ويشهد الفيلم عودة مكي للسينما بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم سمير أبو النيل.

4- "توأم روحي"

المخرج عثمان أبو لبن، قال في تصريح خاص لمصراوي، أنه يتبقى أيام معدودة على انتهاء تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، الذي يشارك في بطولته حسن الرداد، وعائشة بن أحمد، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي، ومن المقرر أن يستأنف التصوير فور تعافي الفنانة رجاء الجداوي من إصابتها بكورونا.

5- فيلم "مش أنا"

أيضا النجم تامر حسني، يتبقى له 10 أيام تصوير فقط في فيلم "مش أنا" الذي تشاركه فيه البطولة حلا شيحة، ومن المقرر أن يستأنف التصوير بداية الشهر المقبل.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الذى يراهن عليها تامر في العمل، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

6- "حلم سوسن"

يستعد الفنان أحمد فهمي، خلال الأيام المقبلة، لاستتئناف تصوير فيلم "حلم سوسن" الذي انتهى من تصوير عدد من مشاهده قبل تصوير مسلسله الرمضاني "رجالة البيت".

الفيلم من إخراج أحمد الجندى و تأليف أيمن وتار وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور, ومايان السيد.

7- فيلم "هيكل نظمي"

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وهو من إخراج محمود كريم, وتأليف لؤى السيد، بطولة رامز جلال وغادة عادل، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، وانتصار، ومن المقرر أن يستأنف تصويره الشهر المقبل، حيث يتبقى 40% من مشاهده.

8- فيلم " العميل صفر"

الفيلم من إخراج محمد سامي، وإنتاج وائل عبدالله، وتأليف أيمن وتار، وبطولة أكرم حسني، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بداية الشهر المقبل، بعد انتهاء محمد سامي من اختيار باقي فريق العمل، وبناء الديكورات

9- فيلم "تسليم أهالي"

الفيلم تدور أحداثه حول عصابة إجرامية، ومن إخراج خالد الحلفاوى، وتأليف شريف نجيب، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، وكان من المقرر أن يتم انتهاء تصويره قبل حلول شهر رمضان الماضي، ولكن تم تأجيل عدد من المشاهد لظروف كورونا، ولكن من المقرر أن يستأنف التصوير خلال الفترة المقبلة وفقًا لتصريح هشام ماجد لمصراوي.

والجدير بالذكر أن الفيلم يشهد أول بطولة مطلقة لدنيا في السينما.

10- فيلم "موسى"

الفيلم خيالي تدور معظم أحداثه عن قصص أبطال خارقه للطبيعة ، الفيلم من إخراج بيتر ميمي بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد مالك وأحمد حاتم . ومن ضيوف الشرف الفنان أحمد العوضي الذي انتهى من تصوير المشهدين الذي ظهر فيهما كضيف شرف

تم تصوير 70% من أحداث الفيلم ثم توقف التصوير قبل بداية شهر رمضان الماضي بسبب إنشغال بطل الفيلم إياد نصار بمسلسل ليالينا 80 الذي تم عرضه في رمضان الماضي، كذلك انشغال المخرج بيتر ميمي بإخراج مسلسله الاختيار، ومن المقرر أن يستأنف التصوير بداية الشهر المقبل.

11- فيلم " العنكبوت"

تدور أحداثه في إطار من الإثارة، حيث يطارد رجال الأمن المافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص يذاع صيته تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عنه، لأنه يرتدى قناعًا وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها مما يجعله صعب الوصول إليه.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير، وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين الذي يجسد دورشقيق أحمد السقا في الفيلم، يسرا اللوزى، شيماء سيف، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح، وأحمد فؤاد سليم.

تم وقف تصوير الفيلم قبل شهر رمضان الماضي بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية وسفر أحمد السقا إلى لبنان لتصوير برنامجه الأخير إغلب السقا الذي تم عرضه في رمضان الماضي بالإضافة إلى الظروف الصحية الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مؤلف الفيلم محمد ناير في تصريح خاص لصراوي " متبقي خمسة أيام فقط على انتهاء التصوير، وسيتم استئناف التصوير في نهاية الشهر الجاري"

12- فيلم "جارة القمر"

الفيلم اجتماعي رومانسي يحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن تحدث أمور غير متوقعه، تقلب الأحداث، الفيلم من إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، بطولة ياسمين رئيس.

وقد تم تصوير ما يقرب من 30 % من أحداثه ومن المقرر أن يستأنف التصوير مع بداية الشهر المقبل.

13- فيلم" الخطة العامية"

فيلم كوميدي تدورأحداثه حول محاولة على ربيع سرقة بنك،. إخراج معتز التوني، وتأليف كلا من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، بطولة على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، تم تصوير عدة مشاهد من الفيلم في القاهرة والأسكندرية وبدأ تصوير الفيلم في شهر ديسمبر الماضي لعام 2019 ولكن توقف بعد تصوير معظم أحداثه بسبب انشغال أبطاله بمسلسلات رمضان.

وقال الفنان محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لمصراوي: " متبقي عشرة أيام فقط وسيتم الانتهاء من تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يحسم استتئناف التصوير خلال أيام".