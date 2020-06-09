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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت النجمة رانيا فريد شوقي، إن شقيقتها عبير شوقي تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت "رانيا" في تصريح خاص لمصراوي، أن شقيقتها شعرت ببعض الأعراض، فقامت بعمل فحوصات وتحاليل خاصة، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا.
وتابعت: "هي دلوقتي في عزل منزلي ومراحتش المستشفى الحمد لله، وأتمنى من ربنا إنها تقوم بالسلامة وتبقى بخير هي وكل مريض".
وكانت المخرجة عبير شوقي، كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنها أصيبت بفيروس كورونا، قائلة: "رحت ميعاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم، اتكسفت أطلع المعقم، فسلمت بعدين الذوق وداني في داهية، كورونا".
بعدها كتب نجل شقيقتها الفنان أحمد جمال سعيد، عبر خاصية الاستوري: "خالتي جالها كورونا بسبب إنها ماحبتش تكسف إيد حد وتتعقم حتى أدامه، بعد ما سلمت، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي لمصراوي: "شقيقتي أصيبت بكورونا وتخضع للعزل المنزلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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