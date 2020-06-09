أسما شريف منير لمتابعيها: "بحاول أتفائل وعايزين نشجع بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نصحت المذيعة أسما شريف منير متابعيها بـ"التفاؤل"، وعدم الإحباط في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد، والعزل المنزلي. ونشرت أسما صورة لها من العزل المنزلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الفترة دي بفكر كتير في كل حاجة في حياتي، ازاي ممكن اتطور و أساعد نفسي، عائلتي وكل اللي حواليا و بحاول اتفائل ومخليش الاحداث اللي حولينا تاثر عليا و تحبطني". Advertisements وأضافت أسما :"ايه اكتر حاجة بتخليكوا تكملوا رغم الضغوط اللي حواليكم، عايزين نشجع بعض". واحتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها 5 أبريل الماضي، برفقة زوجها ووالدها وابنتها.

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