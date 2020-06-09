"روتانا" تكشف عن موعد طرح "كورونا فيروس" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد المطرب محمد رمضان، لطرح أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، على تطبيق "ديزر"

ونشرت صفحة "أوديو روتانا" عبر إنستجرام، بوستر دعائي للأغنية، وعلقت: "كورونا فيروس على طريقة البرنس محمد رمضان، انتظروها اليوم على تطبيق ديزر".

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أغنية "كورونا فيروس" من إخراج محمد سامي، الذي تعاون معه من قبل في كليب "رايحين نسهر".

وكان محمد رمضان قد شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.