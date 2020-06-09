بعد تسجيلها.. تامر علي يكشف كواليس تعاونه مع تامر عاشور في "حنلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن تامر علي أن أغنية "حنلها" التي ضمها الفنان تامر عاشور لآلبومه الجديد، تعد من أول الأغاني التي وقع اختياره عليها، و استقر على تقديمها، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع الموزع الموسيقي فهد.

تامر قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:" الأغنية درامية الطابع، والعمل عليها كان قد بدأ في شهر يناير الماضي، وتم تسجيلها لضمها بالألبوم، إذ اتعاون معه بأغنية واحدة فقط بألبومه".

"حنلها" تعد التعاون الثاني على التوالي بين تامر عاشور والشاعر جمال الخولي، إذ غنى من كلماته بألبومه السابق "أيام"، أغنية بعنوان "من غير ما أحكيلك"، وهى من ألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.

وتعاون تامر عاشور بألبومه الجديد، مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، وتامر حسين، وهشام صادق، محمدي، وتامر على ،ومحمد النادي، وسامح جلال ،وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من الأغاني، ويتولى التوزيع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

تامر لم يستقر بعد على موعد إقامة ثاني حفل له أون لاين، بعد أن سبق وأعلن استعداده لإحيائه في عيد الفطر.