في ذكراه.. أحمد عبدالله محمود لوالده: "وحشتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهيرة فودة:

أحيا أحمد عبدالله محمود، ذكرى وفاة والده الـ15، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر أحمد، صورة تجمعه بوالده الراحل ووالدته وشقيقه، وعلق: "وحشتني......اليوم ذكري وفاة والدي العزيز ال١٥ ارجو الدعاء له ولكل امواتنا جميعًا".



يذكر أن الفنان عبدالله محمود رحل في مثل هذا اليوم عام 2005 عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

وكانت اَخر أعماله فيلم "واحد كابتشينو"، الذي تولى إنتاجه بنفسه.