عمرو وهبة يكشف عن صورة من طفولته ويسخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخر الفنان الشاب عمرو وهبة من صورة له نشرها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في مرحلة الطفولة. وعلق وهبة على الصورة :" ولزمته ايه يا ماما نشترى قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفى صدرى ورقبتى". وشارك عمرو وهبة مؤخرًا في مسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

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