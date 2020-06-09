هاني رمزي ينشر صورة لحسن حسني مع أبطال "عفروتو": "كنا ولاده بجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر الفنان هاني رمزي، صورة للفنان الراحل حسن حسني، مع أبطال مسرحية "عفروتو" عبر حسابه على "تويتر".

وعلق هاني على الصورة التي جمعته بالفنان الراحل إلى جانب محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكي وماجدة زكي، وكتب "فرحة عم حسن بينا كنا ولاده بجد..الله يرحمك حسن حسني"

الفنان هاني رمزى يعد أكثر الذين اعتمدوا على مساندة الفنان حسن حسني، وحرص على أن يشاركه أغلب أفلامه، وقدما ثنائيا ضاحكا في فيلم "غبي منه فيه"، وقدم الفنان الراحل به شخصية المعلم "ضبش"،".

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وشارك حسني مع رمزى بأفلام "جواز بقرار جمهوري"، "محامي خلع"، "أبو العربي"، و"أسد وأربع قطط"، و"الرجل الغامض بسلامته".

ورحل الفنان حسن حسني الذي اشتهر بكونه "أبو الكوميديانات" السبت30 مايو، عن عمر يناهز89 عاما، بعد مشوار فني حاف