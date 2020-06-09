راغب علامة يحتفل بعيد "قوى الأمن" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، بالعيد رقم 159 لقوى الأمن في لبنان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وكتب: "نتقدم من جميع العناصر والرتباء والظباط وكافة القيادات في وحدات قوى الأمن الداخلي بالتهاني بمناسبة العيد الـ 59 لقوى الأمن، سائلين الله أن تبقوا دائما أبطال الصف الأول". Advertisements وتابع: "ذلك المكان الذي يليق بكم، وأن تكونوا الأمل للبنان وشعبه، كلنا ولاد الوطن". يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ 58، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان "مابستسلمش"، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء الدين.

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