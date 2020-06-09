شاهد صورة عمرو وهبة خلال الطفولة

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة صورة له أثناء فترة الطفولة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. علق وهبة على الصورة ساخرًا من ملابسه آنذاك ووجه رسالة لوالدته قائلًا " ولزمته ايه يا ماما نشتري قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفي صدري ورقبتي " قائلًا " ولزمته ايه يا ماما نشتري قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفي صدري ورقبتي " تفاعل عدد كبير مع صورة Advertisements عمرو وهبه فحصل على أكثر من 43 ألف إعجاب والكثير من التعليقات. عمرو وهبه فحصل على أكثر من 43 ألف إعجاب والكثير من التعليقات. يذكر أن عمرو وهبه اشترك في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وغيرهم الكثير من النجوم.

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