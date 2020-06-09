بعد اختيار فيلمه في "كان".. أمير المصري: ليمبو إضافة لمشواري الفني

قال الفنان أمير المصري، إنه توقع اختيار فيلمه البريطاني الجديد "limbo" في الدورة الـ73 من مهرجان كان السينمائي.

أكد "المصري" في تصريحات خاصة للوفد، أن أبرز العوامل التي جذبته للفيلم هو قصته، لافتًا إلى أنها شديدة الإنسانية، إضافة إلى أنه إنتاج بريطاني وأيضًا بطولة له تضاف إلى مجموعة أعماله.

ويشار إلى أن إدارة مهرجان كان،

ممثلة برئيس المهرجان بيير ليسكور، والمندوب العام للمهرجان تيري فريمو، المسئول عن إختيار أفلامه، كانت كشفت عن قائمة "الاختيار الرسمي" لعام 2020 الملغاة، بسبب وباء الكورونا، ومن المقرر أن تضم القائمة 56 فيلمًا من 147 بلدًا في العالم وسيتم عرضها في مهرجانات أخرى تحت اسمها الأصلي "مهرجان كان" ضمن مسابقاتها المقبلة.

يذكر أن الفنان أمير المصري يعيش في بريطانيا، وكان قدم العديد من الأعمال المصرية والأجنبية الناجحة وأشهرها: "رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وفيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.

كما شارك" أمير" في الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية".