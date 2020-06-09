الجيش الأمريكي يختبر بندقية “لا تخطئ الهدف” في سوريا

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وأفادت صحف أمريكية أنه يتم حساب مسار الرصاصة الأكثر دقة لهدف معين، بعد أن يقوم الجنود بوضع علامة من خلال توجيه النطاق” لينكس”، وبعد ذلك يتم الضغط على زر صغير بالقرب من قبضة البندقية.

وتدعى البندقية “سماش 2000″، وأوضحت التقارير أن نظام البندقية يحدد ما إذا كان هدفه صحيحاً عندما يكون الجندي جاهزاً لإطلاق النار.

وكشفت التقارير أنه تم اختبار البندقية في قاعدة التنف الأمريكية، بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مع الأردن والعراق، لاستهداف الصناديق الصغيرة في الطائرات بدون طيار.