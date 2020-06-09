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تراند اليوم : كان أبونا كلنا .. هاني رمزي يتحدث عن حسن حسني بكلمات مؤثرة – شاهد

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ارتبط الفنان الراحل حسن حسني بعلاقة قوية مع جيل الفنانين الشباب الذين حظوا بفرصة العمل معه من خلال مشاركته في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منذ مطلع الألفينات.

 

استعاد الفنان هاني رمزي ذكرياته مع الفنان حسن حسني عن طريق صورة نشرها عبر حسابه على Instagram من كواليس مسرحية “عفروتو”، يظهر فيها حسن حسني وهو يحتضن هاني رمزي وأحمد السقا.

كتب هاني رمزي معلقًا: “فرحة عم حسن بينا كنا ولاده بجد الله يرحمك”، فيما تواجد في الصورة أبطال مسرحية “عفروتو”؛ محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، ماجدة زكي، بخلاف هاني رمزي وحسن حسني.

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يذكر أن الفنان الراحل حسن حسني توفى يوم 30 مايو الماضي عن عمر ناهز 80 عام، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كان أبونا كلنا .. هاني رمزي يتحدث عن حسن حسني بكلمات مؤثرة - شاهد

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