تراند اليوم : إبنة رجاء الجداوي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها – شاهد

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد حقنها ببلازما المتعافين من الفيروس مؤخرا.

وعبر حسابها الشخصي على Facebook، نشرت أميرة مختار صورة والدتها من امام الحرم المكي وقالت إنها لا تزال في العناية المركزة على نفس الجهاز.

وكتبت أميرة مختار “يا رب ترجعي بالسلامه يا امي… هي ما زلت في الرعاية المركزه، وعلي نفس الجهاز السباب.. بس ألف حمد وشكر لله علي كل حال.. وليس لها من دون الله كاشفه”.

وأضافت: “يا رب اشف امي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي، انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ، ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به، ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير”.

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يشار إلى أن رجاء الجداوي شاركت قد في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎