تراند اليوم : شاهد.. رسالة “لسيرين عبد النور” على إنستجرام تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت سرين قائلة: ” قد يراك البعض غبيًا وهو لا يعلم بانك تعامله باستغباء يليق به ‬

‫وقد يراك البعض متسامحًا وهو لا يعلم بانه اصغر من ان تحدث لاجله ردة فعل … ‬ #خواطر #سهرانين_معاكم_بالبيت”.

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى:

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ما شاء الله – نورتى – قمر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.