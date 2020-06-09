ما الذي يجمع بين النجمات والفاشينيستات العرب؟

من الملاحظ أن بعض النجمات العرب والفاشينيستات لديهن عادات مشتركة، حيث يتجولن دائماً في المنزل بأقدام حافية، أو يقمن بجلسات تصوير حافيات القدمين.

الصور هنا تظهر عادات مشتركة بين النجمات والفاشينيستات:

الفاشينيستا جويل ماردينيان تظهر داخل منزلها وحتى في الحديقة بأقدام حافية دون ارتداء أي شيء فيها وهو ما يظهر واضحاً في الكثير من الصور التي تستعرضها على صفحتها عبر انستقرام.

النجمة يارا أكثر النجمات العرب بهذه العادة، حيث نراها بأغلب صورها عبر انستقرام حافية القدمين.

أيضاً الفاشينيستا كارن وازن التي تعد الأقرب الى قلب الجمهور، تنشر صورها عبر انستقرام أغلبها حافية القدمين.

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النجمة فاليري أبو شقرا ظهرت في بعض الصور من حديقة منزلها بأقدام حافية حتى أنها أظهرت هذا بوضوح دون أن تخاف على جمال أقدامها.

على جانب آخر، تفضل بعض النجمات التقاط الصور بأقدام حافية خلال جلسات تصوير مثل النجمة نوال الزغبي التي ظهرت في أكثر من جلسة تصوير بأقدام حافية.

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