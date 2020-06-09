الفنان صبري عبدالمنعم يخضع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري صبري عبدالمنعم لعملية جراحية في القلب قبل عدة أيام في إحدى مستشفيات القاهرة.

صبري خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، ونصحه الأطباء بالراحة التامة مع الالتزام بالعلاج في المنزل، وقد أكد الفنان المصري في تصريحات صحفية إن حالته تشهد تحسناً كبيراً، على أمل التماثل للشفاء خلال أيام.

يُذكر أن صبري عبدالمنعم تألق في المارثون الرمضاني بعدة أعمال درامية، حيث شارك في مسلسل «الاختيار» للنجم المصري أمير كرارة، و«فرصة ثانية» للنجمة المصرية ياسمين صبري، و«ليالينا 80» للنجمين إياد نصار وغادة عادل، بالإضافة إلى «القمر آخر الدنيا» للفنانة المصرية بشرى.

وفي تصريحات حديثة لصبري، شدد على عدم اهتمامه بوضع اسمه على أفيش عمل درامي أو تصدر اسمه لفيلم، وكل ما يشغله هو رأي جمهوره، حيث قال: «الجمهور هو نجوميتي، أشعر وأنا أمشي في الشارع أن الناس أهلي، لا يهمني أن يوضع اسمي على الأفيش أو أتصدر اسم فيلم، لكن يشغلني أن أقدم دورا يبهر الجمهور، وأن يشعروا أنه منهم ولهم، الحمد لله أنعم علىّ بالعديد من الأدوار المهمة التى علّمت كلها مع الجمهور، والحمد لله أنا راضٍ تمام الرضا، المشهد بالنسبة لي بطولة مطلقة».