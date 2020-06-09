يسرا قفزت من النافذة وأمير كرارة دخل المستشفى.. حكايات مثيرة للفنانين مع العفاريت والأشباح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قد يظن البعض أنها مجرد خرافات غير حقيقية، ولكن تظل قصص الاشباح في حياة الفنانين هي الأكثر غرابة، وخاصة أن أبطالها حكوها عن قناعة تامة.

مها أحمد

قصت الفنانة المصرية مها أحمد موقف غريب حدث لها عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانت تشارك في مسرحية مع الفنان سعيد صالح، وقامت وقتها باسئجار شقة لتعيش فيها حتى انتهاء العرض.

مها قالت إنها شعرت أن هناك شيئ غريب في الشقة، حيث كان النور ينطفئ وحده ثم يشتعل مرة أخرى.

دخلت «مها» المطبخ وتفاجأت بسقوط «المطبقية» عليها، مضيفة: «ماما وخالتي قرروا ييجوا يعيشوا معايا، وهما نايمين، خالتي كانت بتحس حد بيشيل البنس من شعرها، وماما في حركة حواليها وهي نايمة في البيت».

الفنانة المصرية أكدت أنها شعرت بصدمة كبيرة عندما اتضح لها بعد ذلك أن هناك رجلا كان يسكن في الشقة مع زوجته وأولاده الأربعة وأنه قتلهم جميعا عندما عرف أنهم ليسوا أولاده.

هاني عادل

الفنان المصري هاني عادل أكد أنه رأى عفريتا ف غرفته الخاصة وهو في سن الرابعة عشرة، حينما كان في شقته في مصر القديمة.

وقال «هاني» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، إنه فوجئ بكرسيه يتحرك من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن هذا الموقف حقيقي رآه بعينه.

أحمد فهمي

في منزله القديم بالهرم رأى الفنان المصري أحمد فهمي شبحا لسيدة، وكان معه شقيقه كريم فهمي، وخرج مسرعا من الشقة وقتها، وظن أنه كان يتوهم، ولكن كريم أكد أنه أيضا رأى الشبح.

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أمير كرارة

الفنان المصري أمير كرارة كشف في مرة أنه عندما كان يسير في أحد الشوارع سمع صوت أقدام من خلفه، واستمر يسمع هذه الأصوات، حتى اقترب من زجاج سيارة ورأى خيالا يرفع آلة حادة ثم ضربه على جمجمته.

وأضاف «كرارة»: «الضربة كانت قوية وأصابتنى بشرخ في الجمجمة وشبه شلل نصفى، وكان ده قدام باب مستشفى، فدخلت للعلاج».

عزت أبو عوف

لمدة 50 عامًا ظل الفنان المصري عزت أبو عوف هو واسرته يسكنان في فيلا مسكونة، واتضح لهم فور شرائها أنه قد حدثت جريمة قتل فيها لرجل اسمه «شيكوريل».

عزت قال إن هو وشقيقاته كانوا يرون شبح الرجل يسير بين أرجاء الفيلا، ورغم أن الموضوع كان مرعب في البداية إلا أنهما لم يتركوا الفيلا لأنه لم يكن مؤذي.

يسرا

قفزت الفنانة يسرا بالبيجاما من شباك فيلا الفنانة مها أبو عوف، وهي الفيلا التي سبق أن تحدث عنها الفنان عزت أبو عوف.

يسرا قالت إنها كانت في الفيلا برفقة مها، ولم يكن هناك سواهما، وعندما نامت وسمعت أصوات في الخارج، وأخبرت مها بذلك ردت الأخيرة وقالت: «نامي انتي بس وهفهمك بكرة».

ويضيف عزت أبوعوف على حكاية يسرا: «أنا فاكر اليوم ده، وعايز أقول إن يسرا نطت من الشباك، والله ما بهزر، وكانت بالبيجامة، وجريت لحد بيت خالتها في الشارع اللي جمبنا، أه والله».