أنباء وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. حقيقة أم شائعة؟

الثلاثاء 9 يونيو 2020

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حادث سير على طريق المطار.



هذه الأخبار أشعلت السوشيال الميديا، خاصة مع عدم إصدار أي تصريح من الجهات الرسمية في الإمارات أو القريبة من الفنان حسين الجسمي تؤكد أو تنفي تلك الأنباء.

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ومع انتشار هذا الخبر بصورة واسعة، خرجت مصادر قريبة من الفنان لتنفي تلك الشائعة، وتؤكد أنَّ الفنان يتمتع بصحة جيدة.

كما نفى المكتب الفني في مجموعة "أم بي سي" هذا الخبر، وأجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزة، اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة.

يشار إلى أن أول ظهور للفنان الجسمي كان في عام 2002 على الساحة الفنية عقب ما طرح ألبومه الأول، حيث غني بعدها في أغاني المسلسلات، وشارك في عدة مهرجانات غنائية منها مهرجان صلاله في عمان ومهرجان دبي ومهرجان قطر وأخيرا مهرجان هلا فبراير في الكويت وكانت أولى اطلالات الجسمي رسميا عبر مهرجان هلا فبراير 2002 بعد صدور البومه الأول "قاصد".