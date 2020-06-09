"وساوس".. أول مسلسل سعودي على نتفليكس

الخليج 365 - صفوت دسوقىالثلاثاء 2020/6/9 02:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شبكة نتفليكس بدء عرض مسلسل "وساوس" الخميس، مؤكدة أنه أول مسلسل درامي سعودي يعرض عبر شاشتها، وسيترجم إلى 20 لغة أجنبية مختلفة، إذ يعرض لـ183 مليون مشترك في 190 دولة حول العالم.
يتكون المسلسل السعودي من 8 حلقات، وينتمي لدراما الغموض والتشويق، وتدور أحداثه حول عائلة تواجه شكوكا تحيط بوفاة كبيرها "حسان" الذي يكتشفون أن ماضيه مليء بالأحداث والأسرار الغريبة .
"الكل عنده سر يخبيه" بهذه الجملة بدأت شبكة نتفليكس الترويج للعمل منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وذكرت في حملتها الترويجية أنه سيبدأ في 11 يونيو/ حزيران الجاري، وأنه أول مسلسل سعودي تشويقي يعرض على المنصة، ويتناول الكثير من الصراعات الأسرية والمشاكل الاجتماعية التي تحدث في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
"وساوس" من إخراج السعودية هناء العمير، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين العرب، من بينهم شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى عبدالمحسن نمر، وعلي الشريف، وأسامة القس، وغيرهم كثيرون.
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