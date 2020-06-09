هكذا أحيا ناصيف زيتون الذكرى الثانية على رحيل والده

“صدقني من يوم الرحل نفسيتي ليست مرتاحة”، بهذه الكلمات عبّر النجم ناصيف زيتون عن اشتياقه لوالده الراحل الذي توفي في التاسع من حزيران 2018.

ورثى ناصيف والده بفيديو مؤثر نشره عبر حسابه على انستغرام، مؤكداً من خلاله عن اشتياقه له وحاجته إليه.

تلقى ناصيف الآلاف من الرسائل المحبة والداعمة له في هذه المناسبة الحزينة.

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نذكر ان “زيتون” كان قد أطل للمرة الأولى في بث حيّ عبر حسابه على انستغرام، حيث اختار عشوائياً مجموعة من المعجبات تبادل معهن الاحاديث، منهن من غنى وغيرهن تأثرن باتصال ناصيف بهن. كما كان لافتاً اتصال ناصيف بشاب ألقى بيتاً من الشعر مباشرة على الهواء.

من جهة أخرى، شوّق “زيتون” الجمهور بعمل فني قريب يجمعه مع الشاعر عماد الاسعد، الملحن احمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

وكان ناصيف زيتون قد أصدر في الفترة الاخيرة أغنية “وصلك خبر” لكن بنسختَيها الـ(acoustic). وذلك بعدما كان قد أطلقها في عام 2019. الأغنية من كلمات إيفان نسوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ ومن اخراج ريشا سركيس.