هل ستشارك أسيل عمران ومهند الحمدي في "حب أعمى" بنسخة خليجية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة السعودية الشابة أسيل عمران ما تردد بقوة في الآونة الأخيرة حول وجود نية من إحدى الشركات المنتجة لتحويل المسلسل التركي الشهير "حب أعمى" لنسليهان أتاغول وبوراك أوزجيفيت لعمل درامي خليجي ضخم.

وذكرت الأنباء بأن عمران ستشارك في دور نسليهان، أما مهند الحميدي فقد رُشّح لدور بوراك أوزجيفيت، لكن الفنانة السعودية أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، ولا تعلم شيئا عن هذا المشروع مطلقا.

وتمنى العديد من المتابعين فور سماعهم لهذه الأنباء أن يتم إنتاج مسلسل عربي على أن تكون قصته مشابهة لـ"حب أعمى" على غرار مسلسل "عروس بيروت" وهو النسخة التقليدية من "عروس إسطنبول" وحقق نجاحًا كبيرًا؛ ما جعل صناع العمل يتوجهون لإنتاج جزء ثان، وقد تم تأجيل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحب أعمى بالتركية KARA SEVDA مسلسل درامي رومانسي تركي من إنتاج شركة القمر الفني عُرض على قناة ستار تي في في الـ 15 من أكتوبر 2015. يتألف الموسم الأول من 35 حلقة وانتهى في يونيو 2016. عُرض الموسم الثاني في الـ 21 من سبتمبر 2016، وقد حقق نسبة مشاهدة عالية وتم بثه وترجمته في العديد من الدول منها بعض دول أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتان وروسيا واستراليا.

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تم دبلجة المسلسل من اللغة التركية إلى العربية باللهجة السورية تحت عنوان "الحب الأعمى" بواسطة شركة ايه بي سي للإنتاج الفني والتوزيع وعرض في المرة الأولى بالدبلجة العربية حصريا على قناة OSN ياهلا الأولى، وكان الموسم الأول 132 حلقة تم تقسيمها إلى جزأين (الجزء الأول 52 حلقة)، (الجزء الثاني 80 حلقة).

كما تم عرض المسلسل على القناة الثانية المغربية باللهجة المغربية، وتم عرضه أيضًا على قناة نسمة التونسية باللهجة التونسية.

وشارك في المسلسل بوراك اوزجيفيت بدور كمال سويدري، ونيسليهان أتاغول بدور نيهان سيزين، وكان أورغانجي أوغلو بدور امير كوزجو اوغلو، واورهان جونار بدور حسين سويدري، ونيشي بايكنت بدور فيلدان سيزين، وزينو ايراجار بدور فهمية سويدري، وروزجار أكسوي بدور طارق سويدري، وباريش البايكوت بدور اوزان سيزين، وزيرين تيكيندور بدور ليلى، وهازال فيليز بدور زينب سويدري، وميلسيا أصلي باموك بدور أسو، وشاغلا دمير بدور بانو.