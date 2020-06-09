بديل أرطغرل في حلقات "قيامة عثمان" المقبلة يصدم الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "حرييت" التركية أنه تم استبدال الممثل أنجين التان دوزيتان الذي عرفه الجمهور بدور القائد أرطغرل بن سليمان شاه بالممثل التركي أديز هون Ediz Hun في الحلقات التي سيظهر فيها بالمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" أو "المؤسس عثمان" الذي يؤدي بطولته الفنان بوراك اوزجفيت.

وأثار قرار استبدال الفنان مفاجأة مدوية بين الجمهور الذي كان ينتظر منذ عرض المسلسل انجين التان "أرطغرل" والد عثمان، ورغم نفي أنجين بالمشاركة مجددًا في المسلسل إلا أن التقارير الفنية كانت تتحدث بشكل دائم عن ظهوره وهو ما تأمله المتابعون وترقبوه بفارغ الصبر.

ووفق المعلومات فإن أرطغرل سيظهر في الحلقات المقبلة من "قيامة عثمان"، حيث سيذهب عثمان "بوراك أوزجفيت" لزيارة والده في قونيا، وسيتلقّى منه بعض النصائح.

وأكد العديد من جمهور المسلسل أن قيام المخرج باستبدال شخصية أرطغرل التي قدّمها أنجين لم يكن مناسبًا وموفقًا على الإطلاق، لاسيما وأن مشاركة أرطغرل كانت ستعطي المسلسل دفعة وقوة خاصة وأنه يحظى بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، في حين طالب آخرون من منتج العمل محمد بوزداغ بإعادة النظر في قراره قبل فوات الأوان.

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وشددوا على أن "قيامة عثمان" الذي يعرض مساء الأربعاء في تركيا، ومساء الخميس على قنوات عربية عديدة يتصدر حديث الجمهور العربي اسبوعيا في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث غوغل في السعودية ومصر والمغرب العربي، لذلك فإن المسلسل سيحظى بأضعاف المشاهدات أيضًا وستكون الإثارة والتشويق حاضرة في الحلقات المقبلة حال مشاركة انجين التان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من صناع المسلسل، سواء بتأكيد الخبر أو نفيه، وهو أمر يجرى في أغلب الأحيان في كواليس الأعمال الفنية التركية، إذ يتم التحفظ لوقت طويل على النجوم، ومفاجأة الجماهير بالشخصيات البطولية.

وإديزهون الذي سيؤدي دور أرطغرل في مسلسل المؤسس عثمان فنان وسياسي تركي ولد في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1940 في إسطنبول، لأب شركسي وأم تركية، وتلقّى تعليمه الثانوي في المدرسة النمساوية بإسطنبول، وانتقل بعدها إلى النرويج للدراسة في جامعة تروندهايم، وتخرج فيها في تخصص علوم الأحياء والعلوم البيئية.

ودخل إديز هون عالم السينما للمرة الأولى عام 1963 عبر فيلم الفتيات الصغيرات Genç Kızlar بعد مشاركته في مسابقة، وحصل فيها على المركز الأول.

ولكن الفنان هون غادر السينما في منتصف السبعينيات، وعاد بعدها لمشاركات قليلة لاحقة بعد عام 1985.