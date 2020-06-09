إلهام الفضالة تشبه ابنتها بأنجلينا جولي بعد تورم شفتيها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة استغراب عدد من المتابعين بسبب تعليقها على تورم شفتي ابنتها الصغيرة والذي وثقته عبر مقطع فيديو ونشرته على سناب شات.

وقالت إلهام الفضالة لابنتها: "بنتي مسوية فيلر" وشبهتها بأنجلينا جولي، تعليقا على تورم شفتها السفلى الشديد بسبب خضوعها مؤخرا لعلاج لأسنانها تسبب في انتفاخ شفتها بهذا الشكل.

لكن تعليق الفنانة الكويتية أثار انتقاد بعض المتابعين، فيما رأى آخرون أن إلهام تمازح ابنتها وهو أمر طبيعي حتى لا تشعر بالقلق والتوتر من انتفاخ شفتها، وأكدوا أنه في مثل هذه المواقف لابد من المزاح؛ لأن مزاج أي شخص إن كان مريضًا أو أجرى أمرا طبيا ما لابد للطرف الآخر أن يساعده ويمازحه حتى يخفف عنه توتره.

وتحرص الفنانة على الظهور في مقاطع فيديو برفقة بناتها أو الحديث عنهن في مناسبات مختلفة؛ إذ تطرقت قبل أيام قليلة لسبب اختفاء ابنتها "فجر" عن الأنظار أو الظهور عبر مواقع التواصل قائلة: "فجر قررت في عام 2015 ألا تظهر مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنا احترمت قراراها".

كما أثارت إلهام الفضالة جدلا بين الجمهور قبل أيام وذلك بعد أن قامت بتصوير ابنتها الصغرى نويرة التي كانت تتذمر بسبب رفض والدتها لاحتضانها وتقبيلها خوفا من عدوى فيروس كورونا، لترد عليها الأم: "هذا من أجل صحتك".

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ولابنتها الصغرى النصيب الأكبر في الظهور مع الفنانة خلال تصوير مقاطع الفيديو التي ترصد فيها الفنانة بعض المواقف الطريفة، خاصة بعد زواج ابنتها الكبرى منى وانتقالها للحياة مع زوجها وابنتهما الوليدة التي تحمل نفس اسم جدتها.

وفي شهر أبريل الماضي لم تسلم الفنانة من الانتقادات بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنتها منى العتيبي، حيث أحضرت كيكة على شكل "فيروس كورونا" ، فأبدى الكثير من المتابعين استغرابهم بأنها تستهزئ بحالة الرعب التي تسيطر على العالم نتيجة الوباء.

وأشاروا إلى أنهم ليس قصدهم عدم الاحتفال خلال الحياة العائلية العامة، ولكن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون الاستهزاء بالمرض ويصورون مقاطع فيديو ويتداولونها على مواقع التواصل، لكنها تلقى في أغلب الأحيان ردود فعل منتقدة، ودعا عدد آخر من المشاهير أن يسعوا في تقديم النصائح التي تساعد في الوقاية من الفيروس.

والأمر ذاته أيضًا عندما ظهرت إلهام برفقه ابنتها منى، في فيديو نشرته عبر إنستغرام، من داخل غرفة العمليات عقب انتهاء نجلتها من إجراء عملية إجهاض الجنين.

وقالت الفضالة في الفيديو "خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير".

وظهرت ابنة الممثلة الكويتية، داخل غرفة العمليات وهي نائمة على السرير وممسكة بالهاتف، لتثير استفزاز عدد من المتابعين الذين انتقدوها.