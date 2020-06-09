هل أجرت هيا مرعشلي عملية تجميل؟ (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي أثارت جدلًا واسعًا بسبب شفاهها الممتلئة؛ إذ جاءت أغلب التعليقات حول التغيير الذي بدا عليها، وعلى مبالغتها في نفخ شفاهها بشكل كبير.

ورأى الكثير من المتابعين أن مرعشلي باتت تُبالغ مؤخرًا بإطلالاتها الجريئة وتصرفاتها وعمليات التجميل، وعلق آخرون أن مرعشلي اقتحمت عالم التجميل مبكرًا حيث ما زالت بعمر الـ 22 عامًا.

في المقابل شكك البعض بقيام مرعشلي بنفخ شفاهها، مؤكدين أنها ظهرت بهذا الشكل في الصورة بسبب أحد الفلاتر الجديدة على تطبيق سناب شات والذي يقوم بوضع النمش ونفخ الشفاه.

وكانت مرعشلي أثارت حالة من الجدل مؤخرًا وتصدرت قائمة الأكثر تداولًا عبر غوغل بعد ظهورها بفستان أبيض قصير وجريء في حفل عيد ميلادها.

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ومن المعروف أن هيا مرعشلي هي ابنة الفنان طارق مرعشلي والفنانة الراحلة رندة مرعشلي، ويرى البعض أنها قريبة الشبه من والدها أكثر من والدتها، فيما يرى آخرون أنها ورثت دلع والدتها الفنانة الراحلة.

وتنتمي الفنانة السورية إلى عائلة فنية بامتياز، فبعيدًا عن والديها، جدتها لوالدها هي الفنانة القديرة ناهد حلبي، التي لديها رصيد كبير من المسلسلات السورية الناجحة.

وعلى الصعيد الفني، غابت مرعشلي عن الموسم الرمضاني الماضي ولم تظهر في أي عمل، إلا أنها كانت شاركت في الموسم الذي قبله بـ 3 أعمال ناجحة وبأدوار مميزة لم تخلُ من الجرأة التي عرفها بها الجمهور.

العمل الأول كان مسلسل "مسافة آمان" بشخصية الفتاة القوية صبا، التي تعاني من الفقر وتواجه العديد من الأشخاص، من بطولة سلافة معمار، كاريس بشار، عبدالمنعم عمايري، أما العمل الثاني فهو مسلسل "عندما تشيخ الذئاب"، الذي جسدت فيه دور سندس فتاة فقيرة تقرر الزواج من جارهم العجوز للهروب من الفقر إلا أنها تقع في حب ابنه، من بطولة عابد فهد، سمر سامي، سلوم حداد وآخرين.

أما العمل الثالث فهو مسلسل "دقيقة صمت" بشخصية فتاة ليل تُدعى خولة، من بطولة عابد فهد، فادي صبيح، خالد القيش، وكتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.