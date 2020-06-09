نسرين طافش توجه رسالة لـ أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية

القاهرة – لايف ستايل
وجهت الفنانة نسرين طافش، الدعم للفنان الكبير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجراءه عملية جراحية.
ونشرت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تصريح قديم للفن اشرف زكي بشطب اي زميل يتعدى على زميلة وعلقت قائلة "ليست من فراغ محبة فنانين مصر لنقيبهم الفنان#أشرف_زكي لقد أختصر معاني الرقي بالتعامل و الاحترام في الفن يكفيك ان تقرأ هذا القرار الذي وضعه لتحترمه .. اللهم أشفه و عافه و كتر من أمثاله الواعيين الراقيين في العالم العربي".
واستقرت الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، "نقيب المهن التمثيلية" خلال الساعات القليلة الماضية وعاد إلى منزله بعد إجرائه لعملية جراحية لـ تركيب دعامة في القلب.
وحرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته وخاصة انه لم يحضر جنازة الفنان حسن حسني بسبب أزمة الصحية.
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