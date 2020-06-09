"حنّة ورد" فيلم مصري قصير يشارك في مهرجان بالم سبرينحز السينمائي الدولي

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الحساب الرسمي للفيلم الروائي القصير «حنة ورد» للمخرج مراد مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مشاركته في مهرجان بالم سبرينحز السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية.

ويُقام الحدث في الفترة من 16 إلى 22 من شهر حزيران الحالي، بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعتبر المنوط بتأهيل الأفلام للمشاركة في جوائز الأوسكار لعام 2021.

أقيم العرض العالمي الأول للفيلم مطلع العام الحالي، ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا، وهو أكبر محفل دولي للأفلام القصيرة.وكان العرض العالمي الأول للفيلم، تم في مهرجان "كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير" بفرنسا، في فبراير/ شباط الماضي، في قسم المسابقة الرسمية الدولية.

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ومن المقرر أن يشارك الفيلم أيضاً في المسابقة الرسمية لمهرجان "لاغواريمبا السينمائي الدولي" بإيطاليا في النسخة الرابعة، وذلك في الفترة من 7 إلى 12 من أغسطس/ آب المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول «حليمة»، وهي امرأة سودانية تعيش في مصر، تعمل «حنانة» أي ترسم الحنة للعروس، وقبل حفلات الزفاف تذهب حليمة إلى حفلة حنة في أحد الأحياء الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها «ورد» البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

رس مراد مصطفى، الإخراج السينمائي في «قصر السينما» عام 2008، ويعمل في صناعة الأفلام منذ عام 2010 كمساعد مخرج لعدد من المخرجين، بما في ذلك المخرج محمد دياب وهالة خليل في «نوارة» وشريف البنداري في «علي معزة وإبراهيم». ويُعدّ فيلم «حنة ورد» أولى مشاريعه السينمائية كمؤلف ومخرج.