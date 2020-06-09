- 1/2
- 2/2
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: توفيت بوني بوينتر، إحدى الشقيقات الأربع اللواتي أسسن فرقة "بوينتر سيسترز" لموسيقى البوب والريذم، عن 69 عاماً على ما أعلنت الفرقة عبر الإنترنت.
وبدأت الشقيقات الأربع بوني وأنيتا وروث وجون الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يشتهرن في سبعينيات القرن الماضي.
ومن أشهر أغانيهن "آم سو إكسايتد" و "جامب (فور ماي لوف)".
وحازت الفرقة أول جائزة غرامي وهي أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية عن أغنية "فيريتايل" في العام 1975. ونالت الأغنية التي تشاركت بوني وأنيتا في تأليفها، جائزة أفضل أغنية ثنائية في مجال موسيقى الكانتري وقد سجلها إلفيس بريسلي بصوته لاحقاً.
وغادرت بوني بوينتر الفرقة في منتصف السبعينيات لتنطلق في مسيرة فردية وحققت نجاحاً كبيراً العام 1978 مع أغنية "هافن ماست هاف سنت يو". وقالت أنيتا بوينتر عبر محطة "سي أن أن" التلفزيونية "عائلتنا محطمة" بوفاة بوني.
بدورها عبرت الفنانة غلوريا غاينور عن اسفها لرحيل بوني بوينتر عبر تغريدة نشرتها على تويتر معزية فيها عائلتها، أصدقائها، ومعجبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة بوني بوينتر إحدى مؤسسات فرقة "بوينتر سيسترز" عن 69 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.