صلة جمعتها بفنان عالمي وحقيقة إسلامها وزواجها من رئيس وزراء مصر.. حكايات نيللي مظلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 9 يونيو 1929، ولدت النجمة نيللي مظلوم، في مدينة الإسكندرية لأسرة مصرية ذات أصول يوناينة.

كانت "نيللي" مولعة بالرقص منذ صغرها، حتى أنها بدأت الرقص على المسرح في الخامسة من عمرها، وكانت من أهم الفنانات اللاتي قدمن الرقص الإيقاعي والمعاصر في جيلها.

شهر العسل

كان أول أعمالها الفنية فيلم "شهر العسل"، عام 1945، أمام النجم فريد الأطرش، ولفتت الفتاة الجميلة الأنظار لها، فأسند لها عدد من المخرجين أدوارا صغيرة في أفلامهم.

نجومية محدودة

في تصريح خاص لمصراوي، قال الناقد محمود قاسم، إن نيللي مظلوم حصلت على مساحات صغيرة ولم تحصل على دور البطولة المطلقة رغم موهبتها الكبيرة وقدرتها على التمثيل والرقص، وجمالها الأخاذ، فما حصلت عليه في السينما أقل بكثير مما تستحقه.

أعمال شهيرة

من أبرز أعمالها "فاطمة وماريكا وراشيل"، "علموني الحب"، "النمرود"، "ابن حميدو"، دعوة المظلوم"، قصة حبي"، "عروسة البحر"، "خاتم سليمان"، وغيرها.

زواج من سياسي كبير

نفى الناقد محمود قاسم أن تكون نيللي مظلوم قد تزوجت من عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، فالأمر مجرد شائعات.

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إسلامها

كذلك نفى "قاسم" أن تكون قد أشهرت إسلامها، فقد اعتزلت وسافرت اليونان واستقرت هناك حتى وفاتها، وظلت محتفظة بديانتها المسيحية.

زواجها وصلتها بفنان عالمي

تزوجت "نيللي" من رجل الأعمال اليوناني أندرية روسيس، والد النجم العالمي ديمس روسيس، فهي بهذا زوجة والده.

اعتزالها

كان فيلم "التلميذة" هو آخر أعمالها الفنية، وكانت وقتها تبلغ من العمر 32 عاما، وبعدها قررت الهجرة لليونان، واستقرت هناك حتى وفاتها.

مدرسة الرقص

كانت النجمة الكبيرة تمتلك مدرسة لتعليم الرقص في القاهرة، وظهرت في عدد من مشاهد فيلم "علموني الحب"، وبعد هجرتها أنشأت مدرسة لتعليم الرقص المعاصر في اليونان.

وفاتها

رحلت نيللي مظلوم عن عالمنا في 21 فبراير 2003، عن عمر يناهز 73 عاما.