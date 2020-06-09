مصطفى خاطر: "بقينا تايهين في كم عظيم من الإشاعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على كم الشائعات المنتشرة خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا.

وعلق: "كفاية كلام على الناس، وكفاية نتدخل في حياة الناس الشخصية ونحشر نفسنا فيها، مش ممكن آرائكم العظيمة اللي كل شويه نشوفها، كفايه فتي بقا وعهد الله ماحد فاهم حاجه أصلا".

وتابع: "كفاية نصايح عظيمة يا سيدي خليها لنفسك، كفاية أحكام وإنت إصلا متعرفش القضية، كفاية تنشر فضايح الناس وتتريق عليها ده إحنا ماشيين بالستر، كفاية إدعاء فضيلة وكلنا أخطاء، كفاية نقد في الناس وكفايه فلسفة".

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واستكمل: "كفاية كلام في السياسة وإنت والله مافاهم حاجة، كفاية شتايم في بعض علشان وجهات نظر كلها غلط، أقسم بالله الواحد ماعارف الأخبار الصح من كتر الأخبار المتفبركة كله دخل في بعضه وبقينا تايهين في كم عظيم من الإشاعات والأكاذيب والهري والهبد".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر، مسلسل "عمر ودياب" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، نهال عنبر، محمد محمود، كارولين عزمي.