فيديو| بعد تعرضها لضيق تنفس.. منى إش إش تجري فحوصات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منى إش إش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه من أمام أحد المستشفيات، بعدما أجرت أشعة مقطعية على الصدر.

وقالت "إش إش": "أنا بعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل، عشان عندي ضيق تنفس وكحة مكتومة، كلمت 105 قالولي تعالي أعملي الأشعة، والتحليل بكرة هروح أعمل مسحة، بس خير إن شاء الله".

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فيما علقت على الفيديو قائلة: "عشمي في ربنا كبير، قادر كريم وخير إن شاء الله".

منى إش إش هي طليقة الفنان ماجد المصري، كونت معه في بداية حياته الفنية

ثنائيا غنائيا عرف وقتها باسم "ماجد ومنى"، وانفصلا منذ عدة سنوات، وانجبت منه ولد وبنت.