محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"لو مصمم إني أرجع وافتح بقلبي مجال، أبشر بعزك أوافق، لو تلبي هالشروط"، بتلك الكلمات طرحت المطربة نداء شرارة أحدث أغانيها "شروط"، عبر قناتها بموقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر إيهاب غيث، ألحان محمود أنور، وتوزيع جان ماري رياشي.

الشاعر الأردني إيهاب غيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:" الأغنية كانت جاهزة للطرح من فترة طويلة، لكن بعد انتشار وباء كورونا تم تأجيلها، وكنت والملحن محمود أنور قد أرسلناها للمطربة نداء شرارة لتسمعها هي والموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وهو المسئول عن أعمالها"

وأضاف، :"في اليوم نفسه تم الاتفاق على أن تقدم نداء الأغنية، بعد أن نالت إعجابها، وأحبت الفكرة كلها وغنتها كما كتبت ولحنت دون اى تعديل"

نداء كانت قد طرحت في رمضان الماضي دعاءً دينيا بعنوان "أني ظلمت نفسي"، وقدمت قبله أغاني "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، و"حبيتك بالتلاتة" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها.. مؤلف "شروط" لنداء شرارة يكشف كواليسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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