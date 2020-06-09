فيديو| بعد تعرضها للتنمر.. شقيقة محمد رمضان: "لا أرى سوى الكلام الطيب والزوج عليه عامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في أول مداخلة لها بعد أيام من عقد قرانها، ببرنامج (مساء دي إم سي)، قالت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، إنها لا تملك أية حسابات على السوشيال ميديا سوى حساب على موقع فيسبوك.

وعن تعرضها لحملة من التنمر بعد نشر صور حفل زفافها، أوضحت أنها لا ترى سوى الكلام الطيب، ولا ترى سوى نعم الله عليها، حتى أنها لم تشاهد سوى الجانب الإيجابي ولم تنظر للجانب السيء فيما قاله البعض.

وتابعت: "الزوج عليه عامل كبير في الجزئية دي، يعني لو متجوزة حد كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، غير لما أتجوز حد عارفة كويس أوي هو شايفني إزاي، وده اللي يشغلني".

واستكملت: "إحنا اتربينا على الإحترام ومانجرحش مشاعر بعض، أنا حاسة إن فيه حاجة غلط، بس كل اللي حصل خير، وأنا مش بفكر غير في حياتي وشغلي، ولو وقفت عند كل حاجة تتقال مش هنخلص".

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وأشارت إلى أن هناك من كتب كلام "حلو جدا" رفع معنوياتها، ومن بينهم عدد كبير من المشاهير، ووجهت لهم الشكر خلال البرنامج.

وكشفت أنها تملك مصنع لإنتاج العسل بمنطقة المصانع بالتجمع، تعمل فيه لمدة 12 ساعة، وهذا الأمر وحده يكفي فهي مشغولة طيلة الوقت، ولن تنشغل بما يقوله البعض.

أما عن الانتقادات الموجهة لها، قالت: "إحنا كنا حريصين جدا في اليوم ده، واللي اتعزموا في الفرح من العيليتين بس، وكان فيه تأمين جامد بمجرد دخول الفرح، وعملناه في أضيق الحدود، وكنت أنا وجوزي مشغولين بتأمين الفرح أكتر ما إحنا مشغولين بتجهيزاتنا".

واحتفلت إيمان رمضان بزفافها على حسام حامد، يوم 31 مايو، وسط حضور أهل العروسين، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي