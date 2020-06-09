بعد تعرضه لأزمة صحية.. الموسيقار فاروق سلامة يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكد الموسيقار فاروق سلامة تعافيه تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها الأيام الماضية، موضحًا أنه عانى من حالة تسمم والتهاب رئوي حاد.
الموسيقار فاروق سلامة، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله حاليا الحالة الصحية أفضل بعد المتابعة والعلاج، وبدأت أشعر بالتعب بعد تناول وجبة سمك وحلاوة طحينية، حيث عانيت من ارتفاع في درجة الحرارة والقىء المتواصل، وذلك بعد إصابتي بالتسمم، وأيضا التهاب رئوي حاد، وهو مأ أثار قلق ابنتي نورهان وجعلها تطلب الدعاء لي".
الموسيقار فاروق سلامة 85 عامًا من رواد العزف على الأكورديون، وأدخل عليه الربع تون الشرقي، واشتهر بـ"صولاهاته" بألحان بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، ومنها "ألف ليلة وليلة"، ولحن سلامة لنخبة من المطربين والمطربات، ومنهم: "أحمد عدوية، ميادة الحناوي، سميرة سعيد، وعايدة الشاعر"، ووضع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ومسرحيات.
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