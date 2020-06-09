تراند اليوم : إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن طلاقها من زوجها الفنان بعد 16 سنة زواج



فاجأت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان طلاقها رسميًا من زوجها الممثل اللبناني طوني أبو جودة، تزامنًا مع انطلاق أولى حلاقات الموسم الجديد من برنامج Fimale على شاشة "ال بي سي أي"، وذلك بعد 16 سنة زواج بينهما أثمر عن طفلة.

ونشرت "كارلا حداد"، تعليقا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، كتبت فيه : رفم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس."

وعلقت كارلا حداد قائلة: "ما تزعلوا.. نحنا مبسوطين". وحجبت خانة التعليقات عن المتابعين لعدم خوض أحد في أسباب الطلاق أو الإساءة لأي منهما.