تراند اليوم : أنجبت بعد 4 شهور فقط من زواجها.. تهديدات بقتل ابنة شقيقة مطرب شهير

كشفت شقيقة المغني البريطاني من أصل باكستاني، زين مالك عن تلقيها تهديدات على الإنترنت بقتل ابنتها الرضيعة "زانية" التي ولدتها في يناير الماضي.

وأنجبت صفاء مالك، الأخت الصغري لنجم فريق "One Direction" السابق "زين مالك" البالغة من العمر 17 عامًا، والتي لا تزال في المدرسة، مولودة أطلقت عليها اسم "زانية" من زوجها مارتن تيسر البالغ من العمر 18 عامًا، بعد 4 أشهر فقط من زواجهما في سبتمبر الماضي.



وشاركت صفاء، الرسائل المسيئة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" الذي يتابعه عليه أكثر من 32 ألف متابع، وكتبت: "يا له من عالم مثير للاشمئزاز!!".

وجاء في إحدى الرسائل: "طفلتك قبيحة.. تزوجت لتغطية حقيقة أنك حامل.. عندما يموت طفلها ستستمع، آمل أن تموت طفلتها أنها قبيحة على أي حال".

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وتزوجت صفاء صديقها مارتن تيزر في حفل زفاف إسلامي تقليدي في سبتمبر 2019. ومضت لتعلن حملها بعد شهر واحد فقط من الكشف عن زواجها.



وشاركت صفاء فرحتها في أن تكون أمًا قبل ذلك بعدة أيام، وكتبت: "كونك أمًا صغيرة يعني أننا التقينا مبكرًا ولكنه يعني أيضًا أنني أحبك لفترة أطول".

وكتبت: "قال بعض الناس أن حياتي انتهت عندما أنجبت طفلاً ولكن حياتي بدأت للتو. لم تبتعد عن مستقبلي، لقد أعطيتني واحدة جديدةـ أعد النشر إذا كنت أمًا فخورة".

