بعد اختيار فيلمه في "كان".. أمير المصري: العمل الجيد يفرض نفسه

اعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته بعد اختيار فيلمه البريطاني الجديد "limbo" من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي في الدوره ال 73 الملغاة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وأكد "المصري" في تصريحات خاصة للوفد، انه توقع اختيار "limbo" في مهرجان كان السينمائي رغم أن المنافسة كبيرة جدا، وأضاف خاصة أن هناك افلام لنجوم كبيرة جدا وميزانيات ضخمة لكن

في النهاية العمل الجيد يفرض نفسه.

ويشار إلي ان كانت كشفت إدارة مهرجان كان، ممثلة برئيس المهرجان بيير ليسكور، والمندوب العام للمهرجان تيري فريمو، المسئول عن إختيار أفلامه، عن قائمة "الإختيار الرسمي" لعام 2020 الملغاة، بسبب وباء الكورونا، ومن المقرر أن تضم القائمة 56 فيلما من 147 بلدا

في العالم وسيتم عرضها في مهرجانات اخري تحت اسمها الأصلي "مهرجان كان" ضمن مسابقاتها القادمة.

ويذكر ان الفنان أمير المصري يعيش في بريطانيا، وكان قدم العديد من الأعمال المصرية و الأجنبية الناجحة واشهرها :"رمضان مبروك ابو العالمين حموده، وفيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.

كما شارك في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية".