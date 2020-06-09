بعد اختياره في "كان".. أمير المصري يكشف للوفد مصير فيلم ليمبو

كشف الفنان أمير المصري عن مصير فيلمه الجديد البريطاني "limbo"، الذي تم اختياره من إدارة مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ73 الملغاة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وأكد "المصري" في تصريحات خاصة للوفد، أن الفيلم سيتم عرضه في مهرجانات أخرى تحت اسم (فيلما من مهرجان كان السينمائي).

ويشار إلى أن إدارة مهرجان كان،

ممثلة برئيس المهرجان بيير ليسكور، والمندوب العام للمهرجان تيري فريمو، المسئول عن اختيار أفلامه، كانت كشفت عن قائمة "الاختيار الرسمي" لعام 2020 الملغاة، بسبب وباء الكورونا، ومن المقرر أن تضم القائمة 56 فيلمًا من 147 بلدًا في العالم وسيتم عرضها في مهرجانات أخرى تحت اسمها الأصلي "مهرجان كان" ضمن مسابقاتها المقبلة.

يذكر أن الفنان أمير المصري يعيش في بريطانيا، وكان قدم العديد من الأعمال المصرية والأجنبية الناجحة، وأشهرها: "رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وفيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون، الذي أثنى على أدائه في الفيلم.

كما شارك في الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية".