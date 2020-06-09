بعد اختياره في مهرجان كان.. أمير المصري يكشف لـ"الوفد" قصة فيلم ليمبو

كشف الفنان أمير المصري عن قصة فيلمه الجديد "limbo" البريطاني، الذي تم اختياره من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي في الدوره ال 73 الملغاة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وأكد "المصري" في تصريحات خاصة للوفد، ان

قصة الفيلم عن موسيقي سوري مهاجر إلي بريطانيا للحصول علي إقامة له ولعائلته لتحسين أحوالهم المعيشية.وتابع :" وعندما يصل إلى بريطانيا ترسله السلطات إلي اسكتلندا في ظروف طقس شديد البرودة وتتوالي الأحداث بعد ذلك".

ويشار إلي ان كانت كشفت إدارة مهرجان كان، ممثلة برئيس المهرجان بيير ليسكور، والمندوب العام للمهرجان تيري فريمو، المسئول عن إختيار أفلامه، عن قائمة "الإختيار الرسمي" لعام 2020 الملغاة، بسبب وباء الكورونا، ومن المقرر أن تضم القائمة 56 فيلما من 147 بلدا في العالم.