"كارمن لبس" لجمهورها: أنت تشعر بالوحدة لأنك لست معك

نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس ، رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، تتحدث فيها عن الوحدة ولماذا يشعر الإنسان بأنه وحيد على الرغم من وجود أشخاص حوله. حوله. قالت لبس في منشورها " أنت تشعر بالوحدة ليس لأنه لا أحد معك، بل لأنك لست معك " تفاعل العديد من جمهور كارمن ومحبيها مع منشورها ومن بينهم الفنانة أمل عرفة كما حصلت على الكثير من التعليقات. Advertisements يذكر أن كارمن لبس، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مقابلة مع السيد آدم مع الفنان غسان مسعود، ومحمد الأحمد، وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.

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